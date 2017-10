Noord Vandaag: 4Mijl is voor het eerst niet uitverkocht

Je kunt 'm nog lopen, de 4Mijl van Groningen. De organisatie van het grootste loopevenement van het Noorden lijkt namelijk voor het eerst kaarten over te houden. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is ook in Delfzijl hard aangekomen. De gemeenten hebben een stedenband en daardoor kwam burgemeester Gerard Beukema geregeld op de koffie bij Van der Laan. (01:10)

- Een opmerkelijke uitspraak van de rechter: verzekeringsmaatschappij Univé moet het 13-jarige slachtoffer van een steekpartij een schadevergoeding uitkeren. Univé weigert dat, omdat in de polisvoorwaarden staat dat schade door gebruik van een wapen niet wordt vergoed. (02:25)

- Gutentag! De kinderen van groep 5 en 6 van de openbare basisschool in Nieborg hebben sinds kort Duitse les. Ze vergroten zo hun kansen op de Duitse arbeidsmarkt en ze vinden het nog leuk ook. Tschüss! (05:10)

- Over een week gaat de gerestaureerde luchtwachttoren in Warfhuizen open voor publiek. Wij mochten alvast even binnen kijken. (12:42)

- Hij is 18 jaar en regerend jeugdkampioen op de steeple chase: Marcel Scheele. Hij woont in Canada, maar heeft Groningse voorouders. Zondag doet de jonge atleet mee aan de 4Mijl. Nu hij toch hier is, gaat hij even langs bij opa en oma in Baflo. (15:07)

- We sluiten de uitzending af met een optreden van Jan Henk de Groot. Hij zingt over zijn dochter, die voor het eerst naar de 'grote stad' gaat. (17:30)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.