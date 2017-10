Twij Deuntjes met een ode aan Henk Lagerweij

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Vorige week op 82-jarige leeftijd overleden, de zanger-cabaretier en kritisch-Groninger

Twij Deuntjes 1 oktober 2017



Henk Lagerweij - Groningen



De Troebadoers - Hoeln as n wolf



De Koning & De Dame - Ik broes wel deur



Arnold Veeman - Vera's kelderbar



Marlene Bakker - Widde wieven



The Dead South - In hell I’ll be in good compagnie



Harry Niehof - Wies mie de weg



Sofia Karlsson - Vinterlang



Klaas Spekken - Lichtswaart en donkerwit



Leo Fuld - Az der Rebbe Tanzt



Bert Hadders & De Nozems - As Julio gait zingen



Hans van der Lijke - Hier op t heden



Swäng - Hedwig’s theme



Twijde uur:



Voorheen De Bende & Pazzipanten - Drij cowboys



Hickory - Het dut mie goud



Wia Buze - Altied allain



Erwin de Vries - Wanneer is de nacht ooit stil



Helene Blum - Friheden station



Hans ten Have - Kalm aan bruier



Leo Fuld - Resele



Henk Lagerweij - Westerwolde



Henk Lagerweij - De waddenzee



Glas, Scheele & Lass - Laiverd kom weer bie mie



Alje van Bolthuis - Bie t wotter



Paulo Sergio Santos - Samba Charado