Stad wil miljoenen extra besteden aan MFA De Wijert

De gemeente Groningen wil vier miljoen euro extra beschikbaar stellen om het multifuncionele centrum in de stadswijk De Wijert alsnog te bouwen. Dat blijkt uit de begroting die de gemeente voor de komende jaren heeft opgesteld.

Eerder dit jaar is de aanbesteding van het centrum stopgezet omdat er niet binnen het budget van 7,5 miljoen euro gebouwd kon worden. Het college van Groningen wil het gebouw wel laten bouwen en stelt daarom vier miljoen extra beschikbaar. De bouw van het multifunctionele centrum zou nu zo'n elf miljoen euro kosten.

Waarom vier miljoen extra?

'Wij hebben het helemaal uitgeplozen en de stijgende kosten in de bouw zorgen ervoor dat het gebouw niet binnen het budget van 7,5 miljoen euro gebouwd kan worden', aldus wethouder Ton Schroor (D66). De bouwkosten zouden in de afgelopen tijd met zo'n dertig tot veertig procent zijn gestegen.

Ander ontwerp

Het ontwerp wordt wel aangepast, maar alle instanties kunnen hun plek blijven houden binnen de muren van het nog te bouwen pand. Zo komt er een bibliotheek, kinderopvang en een spelhal in. 'Alles komt erin er verder in. We hebben alleen wel gekeken of bijvoorbeeld de bibliotheek echt de ruimte nodig heeft die ze in eerste instantie zouden krijgen.'

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de extra bijdrage van vier miljoen. Als die goedkeuring verleent dan zou het gebouw er in het najaar van 2019 moeten staan.

