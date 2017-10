Overvaller moet tot december wachten op rechtszaak

De 25-jarige man uit Oudeschild, die vorig jaar oktober een tabakszaak in Groningen wilde overvallen, moet nog tot december op zijn strafzaak wachten. Tijdens de overval werd de man door de eigenaar de winkel uitgezet.

Een week later deed de overvaller uit Oudeschild een nieuwe poging. En opnieuw was een tabakszaak in de stad Groningen zijn doelwit. Daar werd 300 euro buit gemaakt.

Wars van psychologen

Tot een inhoudelijke behandeling kwam het vrijdag niet in de rechtbank in Groningen. De 25-jarige man jarige wilde tot juli niet meewerken aan psychologische onderzoeken. Hij is wars van psychiaters en psychologen sinds hij voor een ander delict in het Pieter Baan Centrum is geobserveerd.

TBS

Nu de man toch is onderzocht, moet duidelijk worden of hem tbs met voorwaarden kan worden opgelegd. De overvaller kwam verslaafd ter wereld en hij heeft een fors strafbladt.