Nieuwe school Meerstad 'krijgt alles op het gebied van digitaal onderwijs'

(Foto: RTV Noord)

De nog te bouwen basisschool in de Groninger stadswijk Meerwijk moet het neusje van de zalm worden op het gebied van digitaal onderwijs in de stad. 'We laten daar alles zien wat we op dat gebied in huis hebben', laat wethouder Ton Schroor weten.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

6,5 miljoen voor nieuwe school De nog te bouwen basisschool biedt plek aan 450 leerlingen. Groningen gaat 6,5 miljoen euro investeren in de school. Dat bleek vrijdag tijdens de presentatie van de meerjarenbegroting. 'We gaan extra investeren in dat gebouw. We willen echt geld steken in het digitale onderwijs', laat de wethouder weten. Hoe dat digitale onderwijs er precies uit gaat zien is nu nog niet duidelijk. Stad loopt voorop Volgens Schroor loopt de stad landelijk gezien ver voorop als het gaat om de innovatie van het onderwijs. De digitalisering in het onderwijs maakt daar ook deel van uit. 'Elke leerling die hier van school komt moet digitaal vaardig zijn.' Volgens de bestuurder is het plan om volledig in te zetten op de digitale kant een vraag vanuit het onderwijs. De school moet er in 2020 staan.