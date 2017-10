Dit weekend in Groningen: Elvis, aardappelliefde en wandelen in Spijk

Wandelen langs onder andere de Andreaskerk in Spijk. (Foto: Menne Tillema/Groningen in Beeld)

Een frisse neus of lekker warm met een kop koffie. Dit weekend staat onze provincie weer bol van de activiteiten. Een bloemlezing.

Voetjes van de vloer

Oude tijden herleven zaterdag in Hotel Faber in Hoogezand. Vanaf 20.30 uur klinken de klanken van John Travolta, Aretha Franklin, Boney M., Meat Loaf (video), Kiss en Abba uit de speakers tijdens het Saturday Night 30+ Party met muziek uit de jaren zeventig en tachtig. Dus eh... voetjes van de vloer!



Lang leve de aardappel, hoezee!

Van Hotel Faber naar Café Wongema waar aardappels op het menu staan. Een feestmaal, want de zaterdag staat in het teken van de vijfde editie van het Aardappelfeest. Voor 15 euro kun je vanaf 12 uur de aardappel vereren. Of opeten, dat kan natuurlijk ook.



Natje en een droogje voor het goede doel

Wil je kijken hoe anderen zich in het zweet werken, dan kun je natuurlijk een kijkje nemen bij de de 4Mijl4You of de 4Mijl. Maar je kunt zaterdag ook naar MFC De Veste in Opende. Daar strijden vanaf 18 uur achttien recreatieve volleybalteams tegen elkaar. De opbrengst van de kantine gaat naar 'Stichting Mont Ventoux, Groot Verzet tegen Kanker'.

Elvis has entered the building

Van Florida, via Memphis naar Den Andel. Aron Borgh reist de hele wereld over als eerbetoon aan zijn grote muzikale held Elvis. Zondagmiddag doet hij tussen 15.30 en 17.30 uur Cultuurerf Andledon in Den Andel aan. Dus trek je 'blue suede shoes' aan waan je even terug in de tijd van The King.



Pelgrimswandeling rondom Spijk

Het lijkt droog te blijven zondag, dus wat is er dan mooier dan een wandeling? Een pelgrimswandeling welteverstaan. Vanaf de voetbalvelden van VV Poolster in Spijk wordt tussen 14 en 17 uur acht kilometer gewandeld via Bierum en Losdorp. Onderweg wordt ook de Andreaskerk in Spijk bezocht.



Goed weekend!

