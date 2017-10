4 Mijl: 'Mijn 'goal' is 19.30 minuten'

De Canadese vlag hangt in top in Baflo bij de familie Meima. Want dochter Jantje en kleinzoon Marcel zijn voor een paar dagen over uit Canada. Zondag staat de dag in het teken van de 4 Mijl van Groningen.

Kleinzoon Marcel Scheele staat aan de start van de wedstrijdloop. De 18-jarige atleet heeft al een aantal mooie prestaties op z'n naam staan. Hoogtepunt was de eerste plaats op de 2000 meter steeple chase bij de kampioenschappen van Ontario.

'Het is mooi dat m'n familie in Groningen mij ook een keer ziet lopen. Op basis van mijn gelopen tijden mag ik meedoen aan de wedstrijd', vertelt Scheele, eenmaal aangekomen in Baflo.

Trotse grootouders

Zijn grootouders zijn trots. 'Ik hoop dat Marcel goed in z'n vel zit. Dan heeft hij wel een kans dat hij een goede prestatie neerzet', zegt Derk Meima. Even daarvoor heet hij Marcel met een ferme omhelzing welkom. Ook oma vindt het 'prachtig' dat haar kleinzoon er is.

Geknuffeld

Ook moeder Jantje wordt geknuffeld. In 1991 emigreerde ze met haar man Hans naar Canada om er een veehouderij (koeien) te beginnen. Vijf jaar geleden deed ze zelf mee en ze staat zondag vanzelfsprekend op de Vismarkt om haar zoon te zien finishen.

'Hij zal zeker het onderste uit de kan halen. Het talent heeft-ie van mij en mijn man. Dat is een echte doorzetter. Daarnaast is het een heel lieve jongen', vertelt de trotse moeder in een mengeling van Amerikaans en Gronings accent.

'Een beetje voorzichtig'

Scheele is niet zonder ambitie naar Groningen gekomen. 'Ik hoop op een tijd van onder de twintig minuten. 19.30 minuten is mijn 'goal'. Ik ben een beetje voorzichtig, want het is m'n eerste 4 Mijl.'

