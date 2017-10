OR Treant blaast rechtsgang af

De ondernemingsraad (OR) van de Treant Zorggroep trekt de aangekondigde rechtszaak bij de Ondernemingskamer in. De OR wil niet dat er twee specialisten in de directie komen.

Over de reden van het afblazen wil OR-vicevoorzitter Bart Bosker niets zeggen. Wel dat er nog overleg gaande is met zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur.

Nieuw bestuursmodel

In de Treant Zorggroep zitten drie ziekenhuizen waaronder het Refajaziekenhuis in Stadskanaal. In een nieuw bestuursmodel moeten artsen meer te vertellen krijgen. Daar maakt de OR fundamenteel bezwaar tegen. Niet alleen omdat dan belangenverstrengeling mogelijk is, ook omdat het wettelijk adviesrecht van de OR is genegeerd. Op 12 oktober zou daarover een zaak dienen bij de Ondernemingskamer.

Steun

In het protest tegen het nieuwe bestuursmodel krijgt de OR steun van de cliëntenraad van de zeventien verzorgingstehuizen van de Treant Zorggroep. Ook de Denktank Ziekenhuis Bethesda is beducht voor belangenverstrengeling als artsen in de directie zitten, maar met artsen van buitenaf zou dat geen probleem zijn.

Lees ook:



- VVD pleit voor artsen in bestuur Treant

- 'Personeel pakt biezen door trammelant bij Treant'