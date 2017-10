Nationaal Park Schiermonnikoog wil eilanders en toeristen laten meepraten

Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog wil meer input van eilanders en toeristen. Daarom zijn ze op zoek naar eilanders en toeristen die lid willen worden van het panel Schitterend Schiermonnikoog.

Mensen kunnen zich hiervoor onder meer online aanmelden. Er kan meegepraat worden over allerlei zaken. Waaronder natuurbeheer, de informatieborden of de wandelpanden.

'We willen de mensen meer laten meepraten. Dit kan dan een vraagbaak voor ons zijn', vertelt Lutz Jacobi, voorzitter van Nationaal Park Schiermonnikoog.

'Bijvoorbeeld over de aanpak van schelpenpaden. Het wordt steeds moeilijker om aan schelpen te komen. Hoe gaan we dit oplossen?'

Waar kan het anders of beter?

Nationaal Park Schiermonnikoog werkt samen met Natuurmonumenten en wil mensen met dit initiatief meer betrekken bij natuurbeheer en bekijken waar het anders of beter kan.

Enquête

Iedere zes weken kunnnen de deelnemers van het online platform van Schitterend Schiermonnikoog een enquête verwachten.