Kira Dekker doet mee aan The Voice: 'Ik kan er niet van slapen, zo spannend vind ik het'

De Groningse zangeres Kira Dekker doet mee aan het RTL4-programma The Voice Of Holland.

'Wakker worden met je eigen gezicht op tv blijft het raarste wat er is haha! Het hoge woord mag er daarom nu ook uit: Ik doe dit jaar mee aan the Voice of Holland!', schrijft de zangeres op haar Facebook.

'Doen wat ik echt wil'

Dekker doet naar eigen zeggen niet zomaar mee aan The Voice. 'Ik heb dit jaar voor mezelf besloten dat ik dingen ga doen die ik echt leuk vind, en meedoen aan deze talentenjacht leek me al lange tijd heel gaaf. Bovendien kan ik zo laten zien aan Nederland dat ik meer in mijn mars heb dan typische singer-songwriterliedjes zingen en liedjes schrijven', zegt Kira.

'Ik slaap er niet van'

Zondagochtend was de zangeres te zien in een commercial voor het programma. Hier zag je Kira tijdens haar auditie. De zangeres vindt het erg spannend. 'Zo spannend, dat ik er niet van slaap.' Vanaf 20 oktober gaat het nieuwe seizoen van The Voice of Holland beginnen.

Lees ook:

- Rechter beslist: Muziekschool moet zangeres Kira Dekker betalen

- Kira Dekker baalt van hoger beroep muziekschool

- Muziekschool klaagt Kira Dekker aan wegens 'smaad en bedreiging'