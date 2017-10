Voorlopig geen onderzoek naar integriteitsbureau Marple

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie hoeft voorlopig geen onderzoek in te stellen naar integriteitsbureau Marple en onderzoekster Greet Elsinga. Dat heeft de Raad van State beslist. De zaak is aanhangig gemaakt door de ontslagen brugwachter Peter Wolff uit Beerta.De rechtbank Noord-Nederland bepaalde op 23 mei dat Dijkhoff een beslissing moet nemen op het verzoek va

n Wolff tot een onderzoek.Wolff werd in 2008 ontslagen door de provincie Groningen na een integriteitsonderzoek door Greet Elsinga en haar bureau Suver dat is opgegaan in Marple. Er was geen vergunning volgens de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.Op verzoek van Veiligheid en Justitie besliste staatsraad Henk Lubberdink vrijdag dat de uitspraak van de rechtbank niet uitgevoerd hoeft te worden, totdat de Raad van State de zaak in hoger beroep heeft beslist. Dat kan nog een aantal maanden duren. Wolffs raadsman Ferre van de Nadort wraakte vorige week staatsraad Henk Lubberdink. Dit wrakingsverzoek werd woensdag door de Raad van State afgewezen.

Lees ook:

- Justitie weigert onderzoek naar omstreden integriteitsbureau

- Kamervragen SP over inschakelen omstreden recherchebureau door provincie

- Advocaat ontslagen brugwachter wraakt lid Raad van State

- Advocaat van ontslagen brugwachter vangt bot bij Raad van State