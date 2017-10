Bot en paling maken comeback in de Waddenzee

Goed nieuws voor visliefhebbers: de paling en de bot maken een comeback in de Waddenzee. De laatste jaren is het aantal van deze vissen voor onze waddenkust sterk gestegen.

Tellingen

Die constatering komt van 'Vissers van de Kust', een groep vissers die kleinschalig en duurzaam vist. Volgens woordvoerder Jaap Vegter blijkt de toename uit tellingen die hij en zijn collega's gedurende langere tijd hebben gedaan.

Mossels

Vegter: 'Die toename heeft waarschijnlijk met veel factoren te maken. Een belangrijke oorzaak zijn de nieuwe enorme mosselvelden in de Waddenzee van tientallen hectares. Daar zit veel voedsel voor vis, zeker voor bot en paling.'

'Lekkerder dan schol'

Paling is een gewilde vis en dat gold vroeger ook voor bot. Maar in de loop der tijd is hij verdrongen door andere vissoorten. Wat Vegter betreft maakt de bot niet alleen een comeback in zee, maar ook op ons bord. 'Als je hem goed bakt, vind ik 'm lekkerder dan schol.'