Idrissi laat keeper blunderen bij zege Jong Oranje

Met Oussama Idrissi van FC Groningen als doelpuntenmaker heeft Jong Oranje vrijdag de eerste overwinning behaald in de kwalificatiereeks voor het EK van 2019 in Italië. De ploeg van bondscoach Art Langeler versloeg Jong Letland met 3-0.

Op De Vijverberg in Doetinchem werden alle doelpunten voor rust gemaakt. Oussama Idrissi opende de score, daarna scoorden uitblinker Steven Bergwijn en Bart Ramselaarnog uit een strafschop.

In de tweede helft verzuimde Jong Oranje het doelsaldo verder op te krikken. Aanvoerder was Jerry St. Juste, de verdediger uit Marum die afgelopen zomer naar Feyenoord vertrok.



Vereiste winst

Jong Oranje was de EK-kwalificatie vorige maand begonnen met een hoopvol gelijkspel tegen het sterke Engeland (1-1), maar een paar dagen later liet de ploeg van Langeler zich aftroeven door Schotland (0-2). Winst op de Letse beloften was daarom vrijdag vereist om niet al vroeg in de kwalificatiereeks het uitzicht op het EK te zien vertroebelen.

Blunder

De goal van Idrissi was curieus, omdat de keeper van Letland blunderde. (Bron: FoxSports)



