'De NAM heeft niet eens het fatsoen om ons te vertellen wat ze hier doen'

'Het ergert ons vreselijk dat de NAM niet het fatsoen heeft om langs te komen en te vertellen wat ze hier doen. En dat terwijl ze het leven van zoveel Groningers zuur of kapot hebben gemaakt.'

De buren van een onderzoekslocatie van de NAM in de Emmapolder bij Uithuizermeeden steken hun boosheid niet onder stoelen of banken. Het gaat om de boorinstallatie van Deltares.

Dat bureau doet in opdracht van het gasconcern op drie plekken onderzoek naar de zandlagen. Daaruit moet blijken wat de invloed is van aardbevingen op deze grondlagen.

Gebruik stikstof

Buurman Johan Doff eist dat het gasconcern snel openheid van zaken geeft. Ook wil hij weten of het bedrijf wel een vergunning heeft om op die plek stikstof te gebruiken.

'Ik verwonder me erover dat de NAM hier tonnen stikstof in de grond pompt om de grond te bevriezen. Terwijl wij als boeren al jaren worden gekort op het gebruik van stikstof. Ik vraag me ten zeerste af of ze daar wel een vergunning voor hebben', zegt Doff.

Ultimatum

Hij heeft het gasconcern inmiddels een ultimatum gesteld. Hij wil voor maandagavond een verklaring hebben over de vergunning en weten waarom de buurt niet is geïnformeerd.

'Als ze daar niet aan tegemoet komen, schakelen we de gemeente en politie in. Die moeten het dan maar uitzoeken.'

Zonder toestemming

De landbouwer is ook verbaasd dat er gebruik wordt gemaakt van een weg, die eigendom van hem en zijn buren is. 'Ze rijden daar al drie weken overheen met van alles en nog wat. Zonder toestemming te vragen. Ook dat is niet erg netjes.'

Samen met zijn broer Henk vecht hij al jaren met diezelfde NAM over de schade aan een van hun boerderijen in Emmapolder.

'Net als zoveel andere gedupeerde Groningers, moeten we alles voor de helsdeuren wegslepen. En dan gaan ze hier gewoon hun gang, zonder zich ook maar iets van iemand aan te trekken.'

Reactie NAM

Deltares verwijst voor een reactie naar de NAM. En die laat weten dat hier geen vergunningplicht geldt, omdat het om een tijdelijke boorinstallatie gaat.

De eigenaar van de grond waar de installatie op staat heeft wel toestemming gegeven, aldus een NAM-woordvoerder. Ook wijst hij erop dat er inmiddels contact is geweest met de ontevreden omwonenden

