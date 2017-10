Jammer, maar helaas.. geen medaille bij finish 4Mijl

De deelnemers aan de 4Mijl moeten het bij het halen van de finish dit jaar zonder medaille doen. Dat meldt de organisatie. De medailles zijn gestrand in de haven van Rotterdam, waar ze niet uitgepakt mogen worden.

Volgens de organisatie van het hardloopevenement zijn de medailles in het buitenland gemaakt en verscheept naar Rotterdam. Helaas zit in dezelfde container een lading van een andere leverancier die onderzocht moet worden.

Het gevolg is dat de Douane de volledige container niet wil vrijgeven. Zodra de medailles wel in Groningen belanden, krijgt elke deelnemer ze per post nagestuurd, belooft de organisatie van de 4Mijl.

De 4Mijl wordt zondag gehouden en is voor het eerst in de geschiedenis nog niet uitverkocht. RTV Noord zendt zondag zowel de wedstrijd- als recreantenloop live uit, via televisie, radio en internet.

