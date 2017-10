Toch medailles bij finish 4Mijl (update)

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Even leek het erop dat de deelnemers van de 4Mijl het bij het halen van de finish dit jaar zonder medaille moesten doen. De medailles waren gestrand in de haven van Rotterdam, waar ze niet uitgepakt mochten worden. De lading is inmiddels toch vrijgegeven.

Hierdoor kunnen de lopers gewoon een medaille ontvangen. Dat meldt de organisatie. Tijdelijk gestrand Volgens de organisatie van het hardloopevenement zijn de medailles in het buitenland gemaakt en verscheept naar Rotterdam. Dit jaar zaten de medailles in een container met andere lading van een andere leverancier, die onderzocht werd. Het gevolg was dat de Douane de volledige container niet wilde vrijgeven. Ook de marathon van Eindhoven medailles kampte met hetzelfde probleem. De 4Mijl wordt zondag gehouden en is (nog) niet uitverkocht. RTV Noord zendt zondag zowel de wedstrijd- als recreantenloop live uit, via televisie, radio en internet. Lees hier alles over de 4Mijl