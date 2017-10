Het onmogelijke wordt toch mogelijk: alle gele stenen worden vervangen

Alle gele steentjes die nu in de binnenstad van Groningen liggen gaan eruit, als het aan het gemeentebestuur ligt. Eerder liet de gemeente nog weten bij zo'n maatregel 'failliet' te gaan. Uit de vrijdag gepresenteerde begroting blijkt dat het gemeentebestuur de stenen toch wil vervangen.

Alles moet eruit

De komende vijf jaar moeten alle gele stenen worden vervangen door een ander type gele steen. De huidige stenen zouden hun stroefheid dusdanig verliezen dat het voor gevaarlijke situaties zorgt. De nieuwe steen moet wel voldoende stroef zijn. Kosten: 8,6 miljoen euro. Het hele bedrag heeft de stad niet in kas. Er is nog een tekort van 252.000 euro, waar dekking voor gezocht moet worden.

'Gemeente failliet'

Eerder dit jaar liet een woordvoerder van de gemeente weten dat het vervangen van alle gele steentjes zou leiden tot een faillissement. 'Dat is onbetaalbaar, dan zouden we failliet gaan.' Hij deed die uitspraak toen duidelijk werd welke gele stenen in de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm zouden komen. Die straten worden namelijk opnieuw ingericht en worden voorzien van een andere gele steen dan de huidige.

Steen voor aantal straten is bekend

Het soort dat in de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm komt te liggen, wordt de nieuwe standaard. Die steen is na uitgebreide laboratoriumtesten als beste uit de bus gekomen en moet dus nu door de hele binnenstad komen te liggen.

Lees ook:

- Gele steentjes op de Vismarkt nu te testen op gladheid

- 'Wees gerust, de nieuwe gele steentjes zijn lang niet zo glad'

- Welke gele steentjes komen er in de binnenstad te liggen?