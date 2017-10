Aegir wil seksisme binnen vereniging uitroeien

De Groninger studentenroeivereniging G.S.R. Aegir houdt dit collegejaar een congres om het imago van de vereniging op te vijzelen. Dat gebeurt in samenwerking met de roeibond KNRB.

'We willen laten zien dat we onze verenigingscultuur willen veranderen, dat seksistische gedragingen of uitingen niet wenselijk zijn', aldus praeses Sándor Kruse van Aegir.

Slet van de Zomer Bokaal

Aegir kwam, net als Vindicat, slecht in het nieuws vanwege een seksistisch artikel in het clubblad. Het ging om 'de Slet van de Zomer Bokaal', waarin een clubgenote wordt aangeduid als grootste slet van de vereniging.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) waardeert de stap die Aegir neemt: 'De organisatie door Aegir van een themacongres is belangrijk voor het denken over de cultuur binnen studentenverenigingen. Dat is ook de kern van het accreditatieproces dat in Groningen momenteel wordt gevolgd en waar Aegir aan meedoet', zegt rector magnificus Elmer Sterken.

