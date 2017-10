Dit krijgt de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen om de nek

Als je op het burgemeestersschap voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen gaat solliciteren, weet je al wat je om je nek krijgt te hangen. Vrijdag heeft een selectiecommissie uit drie ontwerpen de nieuwe ambtsketting gekozen.

De ketting wordt gemaakt door goudsmid Mariëlle Bloemhoff-ten Thije Boonkkamp uit Siddeburen. Volgens de commissie was het een unanieme keuze. De ambtsketting is volgens de leden eigentijds, met de blik naar de toekomst, maar waarin ook historie is meegenomen.

Midden-Groningen wordt gevormd door het huidige Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. De plattegronden van die drie gemeenten komen in de schakels terug.

Ook staat er een M van 'Midden-Groningen' tussen de schakels boven de penning. Op de munt staat het nieuwe gemeentewapen. De ketting moet eind december klaar zijn.

