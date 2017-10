De 'Waddenspeelplaats' van Zeehondencentrum Pieterburen krijgt vorm

Lekkere soep en speltbroodjes. Volgens directeur Niek Kuizenga reden genoeg om vandaag of morgen een bezoek te brengen aan zijn Zeehondencentrum in Pieterburen. Het centrum houdt dit weekend namelijk Open Dagen.

En dat is niet het enige. De zogeheten 'Waddenspeelplaats' krijgt eindelijk een beetje vorm.

Waddenspeelplaats

De directeur is trots op de beleefspeeltuin van ongeveer twee voetbalvelden groot waar vanaf 2018 het verhaal van de Waddenzee op een educatieve manier moet worden verteld. 'Je kunt er volgend jaar zelfs wadlopen, want we kunnen eb en vloed controleren.'

Schelpen

Hoewel het nu voornamelijk nog een modderig stuk grond is, wordt er zichtbaar hard gewerkt om alles tijdig af te krijgen. Er is al flink wat uitgegraven. Daarbij werden onder andere oude schelpen ontdekt. 'Die zijn volgend jaar ook te bezichtigen', aldus Kuizenga.

Alle Groningers

'We zouden het heel leuk vinden als alle Groningers dit weekend naar Pieterburen zouden komen', vervolgt directeur Kuizenga. 'Om te zien wat voor werk we verzetten. Kom naar Pieterburen, er is van alles te doen. Daarnaast is er lekkere soep, en zijn er speltbroodjes.'

Graadmeter

Volgens Kuizenga is de zeehond tegenwoordig een belangrijk onderwerp van onderzoek. 'De zeehond is een graadmeter van een gezonde Waddenzee. Wat wij hier in het Zeehondencentrum doen, is wetenschap, educatie en ontspanning bij elkaar brengen.'

Dag van je leven

De Open Dagen worden dit weekend zowel op zaterdag en zondag gehouden. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 10.00 tot 17.00 uur. 'Neem een goed humeur mee, stel je open en je hebt de dag van je leven', zegt Kuizenga.

Lees ook:

- Meer diepgang voor bezoekers zeehondencentrum

- Zeehondencentrum Pieterburen vol met huilers

- Hoe ziet de zeehondenopvang er straks uit?