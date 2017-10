Voormalig toptalent van FC Groningen bloeit op in Emmen

Hij dribbelt tot vijftien meter van de middellijn om vervolgens met een dieptepass de aanvallers aan het werk te zetten. De ballen zijn vaker precies op maat dan net iets te hard of te langzaam. Keziah Veendorp speelt met vertrouwen en dat laat hij wekelijks zien in het shirt van FC Emmen.

Afgelopen zomer maakte de pas 20-jarige Veendorp de overgang van Jong FC Groningen naar Emmen.



Contract

Het contract van de uit Foxhol afkomstige centrale verdediger werd niet verlengd. Hij mocht zich vervolgens in Drenthe op amateurbasis bewijzen. Amper drie maanden later heeft hij een meerjarig contract op zak.

Opgevangen

'Alles voelt gewoon goed', zegt Veendorp na de 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cambuur. 'Het is een gezellige club waar ik natuurlijk al veel jongens ken en de andere spelers hebben mij goed opgevangen. Daarnaast ken ik de trainers ook goed.'

Veendorp stond vanaf de eerste wedstrijd direct in de basis. 'Dat had ik ook niet verwacht. Ik heb er alles aan gedaan om die basisplaats af te dwingen en dat is mij voorlopig gelukt.'

Bescheiden

Hij is bescheiden en dat siert hem. Bij Groningen stond Veendorp te boek als groot talent. Als jeugdspeler flirtte hij met topclubs als AS Monaco en Paris Saint-Germain. Hij was vaste waarde bij de jeugdteams van Oranje, maar doorbreken deed hij niet. Zijn ontwikkeling stagneerde. Hij kende blessureleed en kreeg te maken met een groot persoonlijk leed.

Opgebloeid

Aan alles zie je dat Veendorp is opgebloeid. Na acht wedstrijden FC Emmen is het nog te vroeg om te zeggen of hij definitief is doorgebroken, maar hij lijkt hard op weg. Emmen heeft een gouden zaak gedaan om hem voor de komende jaren vast te leggen.

Plafond

Nu al draait hij moeiteloos mee in de subtop van de Jupiler League. Met zijn 20 jaar heeft hij zijn plafond nog lang niet bereikt. En dat past prima bij zijn ambitie: 'Ik ben nog lang niet tevreden. Ik wil hogerop. Dat is mijn doel.'

