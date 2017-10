Burgemeester heeft gemengde gevoelens bij opening voedselbank

Burgemeester Peter den Oudsten heeft vrijdag de nieuwe Voedselbank aan de Ulgersmaweg 57 officieel geopend. Hij deed dat met gemengde gevoelens.

Verhuizing naar de Ulgersmaweg was nodig omdat op de vorige locatie aan de Oosterhamrikkade plaats moest worden gemaakt voor de bouw van huizen.

Locatie

Aan de verhuizing ging een zoektocht op de fiets vooraf. Een nieuwe locatie moest niet alleen voldoende ruimte bieden maar ook goed bereikbaar zijn en niet te ver van de stad. En zo kwam het pand aan de Ulgersmaweg in beeld. Het onderging aan de binnenkant een totale metamorfose en werd zo geschikt gemaakt voor de Voedselbank.

Gevoelens

Den Oudsten zei het nieuwe gebouw met gemengde gevoelens te openen. 'Want het is toch vreemd dat in een land als Nederland een Voedselbank moet bestaan. Eigenlijk moet je niet willen dat er een categorie van medemensen is die voor elementaire zaken als voedsel terug moeten vallen op een voedselbank', tekende bedrijvenvereniging VBNO op.

