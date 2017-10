Trainen als een profkeeper? Dat kan bij FC Groningen

Altijd al willen trainen als een FC Groningen-keeper? Dat kan! FC Groningen organiseert op donderdag 26 oktober 'Trainen als een Profkeeper' op Corpus den Hoorn.

Binnen deze training zullen deelnemers worden getraind met de FC Groningen methode door keepertrainer Bas Roorda en keepers Sergio Padt, Kevin Begois en Jan Hoekstra.

7 t/m 16 jaar

Iedereen in de leeftijdscategorie van 7 t/m 16 jaar kan zich aanmelden. De trainingsgroepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en niveau en bestaan uit maximaal 35 keepers. Gratis is het niet, het kost 35 euro per training. En vol is vol.

Certificaat

Naast dat de keeperstraining krijgen deelnemers een certificaat van deelname, een lunch en twee wedstrijdkaarten voor FC Groningen - Sparta Rotterdam. Deze wedstrijd wordt gespeeld op 24 december om 14.30 uur.