Uithuizer bakker: 'We hopen dat dit de vergoeding op de zere plek is'

Bakvormen, pannen, schilderijen en zelfs de bedden worden verkocht bij Bakkerij de Boer in Uithuizen. 'Alles wat je maar kunt bedenken staat te koop', vertelt Ide de Boer aan presentator Derk Bosscher van Expeditie Grunnen.

Met pensioen

De familie de Boer wilde heel graag stoppen met werken, maar het kon niet omdat de bakkerij onverkoppbaar was wegens aardbevingsschade. De NAM heeft het pand nu toch opgekocht. 'Niet voor de prijs die wij ervoor wilden hebben', vertelt mevrouw de Boer. 'We verkopen vandaag de hele inventaris. We hopen dat dit de vergoeding wordt op de zere plek.'



Boedelverkoop

De bus van Expeditie Grunnen komt op zaterdagochtend aanrijden bij de bakkerij in Uithuizen. Presentator Derk Bosscher stapt de auto uit en meteen wordt er naar hem geroepen door de zoon van de familie de Boer. 'Het is tien uur! De verkoop gaat beginnen.'

De deur gaat open en rijen met mensen die zich in de straat hebben verzameld lopen naar binnen.



Van wc tot oven

Door het hele pand lopen mensen te snuffelen tussen de spullen. In de bakkerij staat het softijsapparaat te koop, in de slaapkamer wordt het bed verkocht en in de eetkamer mogen de tafel en stoelen voor 40 euro weg.



Geen warme bakker meer

Ide de Boer kijkt tevreden toe hoe de bezoekers met tafels, stoelen, pannen en bakspullen het pand verlaten. 'Dit voelt goed, maar het voelt ook niet goed', zegt hij. 'Goed, omdat we er eindelijk mee kunnen stoppen. Maar we vinden het ook heel erg dat er geen warme bakker meer in het dorp is.'

Zijn zoon knikt, en zegt: 'Wel fijn dat het nu zover is. Eindelijk kunnen ze tot rust komen.'

Lees ook:

- Bakker De Boer uit Uithuizen stopt ermee: 'Het was zwaar, echt zwaar'

- NAM gaat door de bocht: Bakker De Boer in Uithuizen kan toch Drenthenieren