'Vindicat-wc's zijn tragisch dieptepunt, met schimmel op de muren'

Een bezoekje aan 'De Kroeg', het verenigingsgebouw van Vindicat, is niet voor iedereen weggelegd. Twee Rotterdamse AD-verslaggevers namen de proef op de som en slopen naar binnen.

'Hoe erg kan het nou zijn?', vroegen Hanneke van Houwelingen en Simone van Zwienen zich af. Fris ruikt het niet in het slechts twee jaar oude gebouw en zo ziet het er ook niet uit, luidt de conclusie.

'Die lucht!'

'De bel wordt niet beantwoord. Dan zwiept de voordeur open. Twee dronken Vindicaters stappen naar buiten, twee verslaggevers naar binnen. Om direct rechtsomkeert te maken. Die lucht! Het is een mix van verschraald bier en pis. Onze schoenen plakken aan de grond, bij elke stap die we zetten', tekent het AD-schrijversduo op.

Smerige bende

'We vermannen ons, stappen over lege bekertjes heen en klimmen naar de tweede verdieping. De muren zijn beschilderd door weinig talentvolle corpsleden, met Latijnse teksten en marsmannetjes. Gang na gang is het een smerige bende. De wc's zijn een tragisch dieptepunt, met schimmel op de muren. We houden het wel op.'

Reputatie

Dit beeld zal voor velen geen verrassing meer zijn, na de reputatie die de studentenvereniging zichzelf in de loop der tijd heeft aangemeten. Ranglijsten met 'hete hertjes', onpasselijke ontgroeningen en de (vermeende) vernielingen in sushirestaurant Sushi Mall brachten het Vindicat-imago weinig goeds, wordt in het artikel geconcludeerd.

Leuke avond

Wat Vindicat ervan vindt dat de vereniging wederom in de landelijke media wordt uitgelicht? 'Wij hebben als bestuur geen reactie op dit artikel. Wel hopen we dat de vrouwen een leuke avond in Groningen hebben gehad', laat Vindicat aan het AD weten. Een bestuurslid zegt dat er wordt vergaderd 'over hoe we niet meer in de krant terechtkomen.'

