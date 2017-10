'Dit is pas echt survivalen'

'Dit is nou echt survivalen!' schreeuwt een deelnemer zaterdag tijdens de Survivalrun in Boerakker. Regen komt met bakken uit de hemel, paraplu's waaien kapot en mensen staan te rillen van de kou.

In en rond het dorp Boerakker is een spectaculair parcours uitgezet voor jong en oud. Ondanks het slechte weer zijn er veel deelnemers. 'Vijfentwintig jaar geleden heb ik deze Survivalrun opgericht', vertelt Renze de Wind. 'De belangstelling is enorm, ook vandaag.'

Onderkoeld

Presentator Derk Bosscher van Expeditie Grunnen loopt met klotsende klompen langs het parcours. De een na de ander valt in het water en rent even later weer dapper naar de andere hindernis.

Opgeven

'We moeten soms mensen uit de wedstrijd halen vanwege onderkoelingsverschijnselen', zegt De Wind tegen Derk. 'Vooral bij minder getrainde mensen gebeurt dat.'

Verderop zitten een paar deelnemers verkleumd met een reddingsdeken tegen elkaar aan. 'Ik vind het heel erg dat ik voor de eerste keer in al die jaren moet opgeven', zegt een teleurgestelde deelnemer. 'Maar ik hou het niet meer vol, ik ril van de kou.'

Survivalen

Met het laatste beetje kracht klimt de rest van de deelnemers in touwen over een grote balk. Een vader met zijn zoon rent puffend maar wel opgewekt voorbij. 'Dit noem je nou echt een survivalrun!'