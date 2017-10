Didy Pijpker uit Siddeburen is 'Leraar van het jaar'

(Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Docente Didy Pijpker van het Eemsdeltacollege in Siddeburen is zaterdagmiddag uitgeroepen tot 'Leraar van het jaar' in de categorie voortgezet onderwijs.

Pijpker was een van de drie finalisten op het Lerarencongres. Ze mag zich nu een jaar lang ambassadeur van het voortgezet onderwijs noemen. Nog een finaliste De verkiezing is een initiatief van de Onderwijs Coöperatie. Er zijn vier categoriën: speciaal onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Naast Pijpker was er nog een Groningse finaliste: Laura Koops van 't Jagt, in de categorie primair onderwijs. Zij moest de winst echter laten aan een collega uit Tilburg. Lees ook: - 'We maken er een knalfeestje van, wat het ook wordt'

