Roel Boomstra uitgeschakeld op WK dammen; Wouter Wolff wel door

Stadjer Roel Boomstra is zijn wereldtitel dammen al kwijt voor de finalerondes zijn begonnen. Boomstra plaatste zich niet voor de finale in Estland.

De dammer moest bij de beste vier in zijn poule eindigen, maar werd vijfde. Op Facebook laat hij weten een tijdje vrijaf te nemen van toernooien, om in 2018 met nieuwe energie de rol van uitdager in de WK-match 2018 op zich te nemen.

Nederlandse troeven

Ook Stadjer Wouter Sipma, vorig jaar nog de secondant van Boomstra, toen hij wereldkampioen werd, is uitgeschakeld op het WK

Overigens heeft Nederland nog drie troeven in de WK-finale: Alexander Baliakin, Martijn van IJzendoorn en Stadjer Wouter Wolff. Wolff (18) is de juniorenwereldkampioen van 2016.

Finalerondes

De finalerondes beginnen vanaf zondag 8 oktober. Daarin spelen de twaalf overgebleven dammers allen één keer tegen elkaar.

De laatste partij wordt op zondag 15 oktober gespeeld, waarna de wereldkampioen wordt gehuldigd. De winnaar krijgt het recht om Roel Boomstra in 2018 uit te dagen voor een tweekamp om de titel.

