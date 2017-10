Woningen ontruimd vanwege gaslucht (update)

Aan de Trekweg in Winschoten zijn zaterdagmiddag zes duplex-woningen ontruimd vanwege een gaslucht.

De brandweer en beheerder Enexis zijn ter plaatse. Buurtbewoners roken een gaslucht en waarschuwden de hulpdiensten.

Deur opengebroken

Omdat die geen gehoor kregen in de woning, is de deur opgebroken. De brandweer meldt dat het gaslek inmiddels gedicht is en de woning geventileerd wordt.

De geëvacueerde bewoners mochten rond 16.00 uur weer terug naar hun woning.