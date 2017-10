VV Farmsum begrijpt niks van uitzetting jeugdspeler

De jeugdspelers van VV Farmsum snappen niet waarom hun dertienjarige teamgenoot weer terug moet naar zijn geboorteland Afghanistan. Maandag vliegt Jasmeet Sing Khalsa terug naar Afghanistan. Niet omdat zijn gezin dat wil, maar omdat het moet.

'Wij wisten dat hij uitgeprocedeerd was. Dat heeft hij ons bij de laatste wedstrijd van het vorige seizoen verteld', zegt jeugdleidster Gea Koning.

'Het enige wat we nog hopen is dat de rechter goed gaat nadenken. Want het is zeker in verband met zijn geloof niet veilig om terug te gaan.' Jasmeet geloven in het Sikhisme.

Hopen op wonder

De teamgenoten hopen in elk geval dat er een wonder gebeurt en hun middenvelder maandag niet terug hoeft te vliegen naar Afghanistan.

'Hij moet terug terwijl hij het hier best goed heeft. Waarschijnlijk daar niet', zegt Luka Jovanovic die keeper is in het jeugdteam van VV Farmsum.