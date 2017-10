Expeditie Grunnen: survivalen in weer en wind

Bakvormen, pannen, schilderijen en zelfs de bedden worden verkocht bij Bakkerij de Boer in Uithuizen. De NAM heeft het pand gekocht en het bakkersgezin kan eindelijk met pensioen. De hele inventaris staat te koop en het team van Expeditie Grunnen kwam ook even langs.

Ook reed de bus langs het parcours van de Survivalrun in Boerakker. Regen komt met bakken uit de hemel, paraplu's waaien kapot en mensen staan te rillen van de kou. 'Dat noem je pas echt survivalen', roept een deelnemer.

Wat zie je verder deze uitzending:

- Hoe gaat het met de aardappelen?

- Bomen zagen

- Kattenshow in Martiniplaza

De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

