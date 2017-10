Recordaantal deelnemers 4Mijl4You

Alle 2000 startbewijzen voor de 4Mijl4You zijn verkocht. Daarmee heeft de alternatieve 4Mijl een recordaantal deelnemers op de been gebracht.

Bijna traditioneel was het startschot van de alternatieve 4Mijl in de regen. Aan de 4Mijl4You kunnen deelnemers op alle mogelijk manieren meedoen. Deelnemers gaan over hetzelfde parcours als de lopers van de 4Mijl.

Live

De 4Mijl4You is zaterdagavond ook live te volgen via de facebookpagina van RTV Noord. Niet in zijn geheel, maar wel via enkele live video's. Houd ons in de gaten.

