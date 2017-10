Lycurgus begint competitie met overtuigende zege

De volleyballers van Abiant/Lycurgus zijn de nieuwe competitie in de eredivisie begonnen met een eenvoudige 3-0 zege tegen Vallei Volleybal Prins uit Ede. De setstanden in de topsporthal van het Alfa-college waren 25-17, 25-16 en 25-21.

Opstelling

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, begon de wedstrijd met Wytze Kooistra, Trifon Lapkov, Frits van Gestel, Sander Scheper, Erik Mattson, Carlos Mora Sabaté en Niels de Vries. Later maakten ook Sam Gortzak, Stijn van Schie en Hossein Ghanbari flink wat minuten.



Blessures

Dennis Borst en Auke van de Kamp ontbraken wegens blessures.Vorige week werd in eigen huis het duel om de Supercup ook al gewonnen, ten koste van Orion uit Doetinchem.

Eenvoudig

De Groningers gingen door waar ze gebleven waren tegen Orion en wonnen de eerste set tegen VCV eenvoudig met 25-17. Wytze Kooistra benutte het eerste setpoint. Ook in de tweede set werd het geen moment spannend. Lycurgus was wederom veel te sterk voor de opponent uit Ede. Binnen twintig minuten werd de stand op 2-0 gebracht via de setstand 25-16.

Druk

In de derde set kon VCV de Stadjers tot 11-11 bijbenen. Na een time-out van coach Taaij zette Lycurgus de druk er nog een keer extra op en kon de 3-0 zege binnen een uur en tien minuten bijgeschreven worden. Volgende week zaterdag speelt Lycurgus in Barneveld tegen Advisie SSS.

