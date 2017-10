Be Quick boekt zwaarbevochten zege in Oldenzaal

Be Quick 1887 heeft zaterdagavond de derde overwinning van het seizoen behaald. Quick'20 uit Oldenzaal werd op eigen veld met 3-2 verslagen. Bij rust stonden de Groningers al met 1-0 voor.

Strafschop

Het enige doelpunt in de eerste helft werd gemaakt door aanvoerder Robert Talens. Hij benutte een strafschop nadat een speler van Quick'20 hands had gemaakt in het strafschopgebied.

Verdubbeling

Na een uur spelen verdubbelde Be Quick de voorsprong. Een voorzet van Kees Noordmans werd afgewerkt door Arnoud Bentum: 0-2. Lang konden de Groningers niet genieten van deze vergrote voorsprong want vijf minuten later was het Luc Stolker die uit een mooie aanval de 1-2 scoorde.

Gesloten

Een kwartier voor tijd werd de marge toch weer twee doelpunten in het voordeel van de ploeg van coach Kevin Waalderbos. Thomas Careman zorgde met een individuele actie voor de 3-1. In de 80e minuut kwam de thuisploeg nog terug tot 3-2 door een doelpunt van Ryan Snelders, maar in de slotfase wist de verdediging van Be Quick verder de rijen gesloten te houden.

Rode kaart

Quick'20 eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor de linksback die de bal keihard in de dug-out van de gasten schoot en hiervoor uit het veld werd gestuurd door de scheidsrechter. Be Quick klimt door deze zege naar de negende plek in de derde divisie met negen punten uit zeven wedstrijden.

