Donar start met zeperd tegen Leiden

Donar is de competitie in de Dutch Basketball League begonnen met een verrassende 75-63 nederlaag in en tegen Leiden. Na de verloren Supercup wedstrijd tegen Zwolle een nieuwe domper voor de formatie van coach Erik Braal.

Slordig

Alleen in het eerste kwart ging het in Leiden nog gelijk op: 17-17. In de tweede tien minuten zakte Donar door de ondergrens en scoorde slechts zes punten. Door slordig spel ontstonden er veel te veel turnovers. De thuisploeg profiteerde hier maximaal van en onder aanvoering van uitblinker Clayton Vette liep de achterstand voor de Groningers op tot 41-23.

Gat twaalf punten

Na de pauze kwamen de gasten terug tot 57-45, maar het gat van twaalf punten bleef in het laatste kwart in stand. Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met vijftien punten, Drago Pasalic was goed voor veertien punten.

