Robben: 'Laat het telraam maar thuis dinsdag'

'Je mag het vooraf eigenlijk niet zeggen, maar 7-0 winnen tegen Zweden is eigenlijk niet te doen.' Captain Arjen Robben van het Nederlands elftal was na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland duidelijk.

De 3-1 zege van Oranje (Robben scoorde uit een strafschop), stak mager af tegen Zweden, dat met 8-0 won van Luxemburg. Daardoor moet Oranje komende dinsdag niet alleen winnen, maar ook nog eens met zeven doelpunten of meer verschil. Alleen op papier is er dus nog een kans voor Oranje op play-offs om het WK.

Kansen laten liggen

Robben was kritisch op het Nederlands elftal in een gesprek met de NOS direct na de wedstrijd. 'De eerste helft laten we kansen liggen. Het had eigenlijk 3-0 of 4-0 moeten staan, het was maar 1-0.'

De tweede helft begon Oranje slecht, vond de aanvoerder uit Bedum. 'Je blijft gaan, maar het is heel moeilijk. We winnen uiteindelijk wel, maar ja.'

Telraam

Dinsdag is de laatste WK kwalificatiewedstrijd, tegen Zweden. Er is minimaal een 7-0 overwinning nodig. 'Laat dat telraam maar thuis', drukt Robben de verwachting. 'We zijn nog niet officieel uitgeschakeld, maar dit wordt heel moeilijk.'

De aanvoerder wilde verder niet ingaan op zijn eigen toekomst bij Oranje, na dinsdag. 'Eerst dinsdag maar eens goed spelen, zodat we in ieder geval trots kunnen zijn. Daarna zien we wel verder.'

Berg en Granqvist

Bij Zweden waren het oud-FC Groningenspelers Marcus Berg en Andreas Granqvist die een hoofdrol speelden in de 8-0 zege. De aanvaller scoorde vier keer, Granqvist voegde daar nog twee goals aan toe.

