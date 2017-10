Emoties bij 4Mijl4You: 'Het had heel anders kunnen zijn'

In soms stromende regen deden 2000 mensen zaterdag op hun eigen manier de 4Mijl4You. En allemaal hadden ze hun eigen beweegreden.

Lichtjes

'Ze heeft schoenen met lichtjes', zegt de moeder van de kleine dame in de buggy. 'Daarom wil ze meelopen.'



Rex uitlaten

'De hond heet Rex. En ja, ik ga Rex zeker bijhouden.'



Familie Flodder

'Ik ben Ma Flodder, haha.' Vervolgens stelt 'Ma' de gehele familie Flodder voor. Van opa tot Sjakie. 'We doen dit gewoon voor de gezelligheid.'



Nieuwe nier en lever

'Ik loop voor de Nierstichting. Ik heb dit jaar een nieuwe nier en een lever gekregen. Het gaat nu prima met mij. Dit is wel een overwinning.'



'Ik heb geknokt en geknokt'

'Het was geweldig', klinkt het na de finish, terwijl zelfs vanuit Frankrijk via Facebook Live een emotioneel beladen 4Mijl4You gevolgd. 'Ik heb een hersenbloeding gehad en geknokt en geknokt om dit te bereiken. Ik wilde de Nijmeegse Vierdaagse gedaan, maar dat was te hoog gegrepen.'

'Het raakt me, want het had ook anders kunnen zijn. Maar ik ben er wel. Ik heb geknokt met mijn man en zoon. We hebben het geflikt. Het is niet te beschrijven wat dit met mij doet. Dit is heel emotioneel. '



Pfffff

'Ik ben blij dat ik er ben. Pfff. Die regen was niet zo lekker. Ik heb een grote mond, dus dan moet je er ook voor staan.'



Facebook Live

