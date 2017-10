Gemeente Vlagtwedde huurt extra WMO-consulenten in

De gemeente Vlagtwedde gaat extra WMO-consulenten inhuren om mensen met huishoudelijke hulp opnieuw te beoordelen.

'We huren die extra mensen in, omdat wij onze eigen medewerkers op dit moment vooral inzetten om ons voor te bereiden op de herindeling met Bellingwedde', zegt wethouder Wietze Potze. Voor de inhuur is de gemeente ruim 30.000 euro extra kwijt.

Volgens de wethouder is het de bedoeling dat de hulpbehoevende inwoners nog vóór de samenvoeging tot Westerwolde worden beoordeeld. 'We willen heel graag dat de mensen vóór 1 januari duidelijkheid krijgen over hun indicatie.'Op dit moment gaat het om ruim 500 inwoners die opnieuw beoordeeld moeten worden.



Afgelopen dinsdag is het College van B & W akkoord gegaan met het voorstel. 'We gaan nu beginnen met de verlenging van al die indicaties.'

