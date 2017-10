De 4 Mijl live op RTV Noord

RTV Noord doet de hele middag verslag van de 4 Mijl van Groningen.

TV is er live bij. De bus van Expeditie Grunnen heeft inmiddels een mooi plekje langs het parcours bemachtigd. Op radio brengen we regelmatig flitsen.

De 4 Mijl is ook te volgen via een liveblog op onze site en app. Op Facebook zijn we er constant bij met verschillende streams. Via Instagram, Youtube en Snapchat brengen we verschillende verhalen vanaf het parcours en alles wat daaromheen gebeurt.

Vanavond is op tv een samenvatting te zien van de 4 Mijl.

