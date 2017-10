Burgemeester Smit blij met proef legale wietteelt

(Foto: Henk Marks)

Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt is enthousiast over de proef met legale wiet. 'Het is een mooie stap in de goede richting.'

Het nieuwe kabinet gaat toestaan dat er in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid. Dit experiment wordt gedaan om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten. De gemeenten kunnen zichzelf aanmelden voor dit experiment. 'Wachten op het regeerakkoord' 'Ik vind het een goed plan, maar we moeten eerst maar even kijken wat er precies in de tekst van het regeerakkoord staan. Er lekken nu namelijk veel dingen naar buiten.' Als het plan echt doorgaat, meldt de burgemeester de gemeente Oldambt zeker aan voor de proef. Gezondheid De belangrijkste reden voor de burgemeester om met zijn gemeente mee te doen is de veiligheid voor de gezondheid. 'Je hebt geen idee wat voor middelen over cannabisplanten heen worden gespoten in de illegale teelt.' Daarnaast hoopt Smit ook dat de criminaliteit afneemt. Lees ook: - Burgemeester Smit blij: reguleren van wietteelt dichterbij

