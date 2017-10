Victor Chumo wint verrassend de 31e editie van de 4 Mijl

Winnaar Victor Chumo komt over de finish (Foto: 112/Martin Nuver)

Victor Chumo uit Kenia is de verrassende winnaar geworden van de 31e editie van de 4 Mijl van Groningen. In de laatste meters wist Chumo de favoriet Yomif Kejelcha te kloppen. De winnende tijd was 17 minuten en 28 seconden.

Koplopers Al snel na het vertrek vormde zich een kopgroep van acht lopers. De favoriet Kejelcha liep constant vooraan en schroefde het tempo langzaam maar zeker op. Van de favorieten bleven zeven atleten over. Versnelling Het duurde heel lang totdat de beslissing viel. In de Herestraat zetten de koplopers een versnelling in en bleef het duel tussen de Etiopiër Kejelcha en Chumo over. De Keniaan zette een laatste demarrage in en kwam als eerste over de eindstreep. Brons Het brons ging naar Noah Kipkemboi eveneens uit Kenia. De beste Nederlander werd Richard Douma in een tijd van 19 minuten rond. Favorietenrol Bij de vrouwen maakte Ruth Jebet haar favorietenrol meer dan waar. De voor Bahrein uitkomende atlete uit Kenia liep een geweldige race en won overtuigend. Ze miste op twee seconden na het parcoursrecord en finishte in een eindtijd van 19:16. Derde De Nederlandse Jip Vastenburg liep tevens een uitstekende race en kwam als derde over de eindstreep in een tijd van 19:59. Met deze tijd evenaarde ze het parcoursrecord voor Nederlandse vrouwen uit 2015 van Maureen Koster. Het zilver ging naar Lemlem Hailu uit Etiopië. Zij moest 41 seconden toegeven op de winnares Jebet en finishte na 19:57.