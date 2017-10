'Btw omhoog? De grensstreek krijgt het steeds moeilijker'

Het nieuwe kabinet wil het lage btw-tarief van zes procent verhogen naar negen procent. In de grensstreek levert dat ergernis op. Bijvoorbeeld bij supermarkteigenaar Bert Stuut in Bad Nieuweschans.

Driekwart van al zijn klanten komt uit Duitsland. Stuut heeft z'n assortiment er op aangepast. Drie procent btw er bij, betekent een hogere prijs voor zijn producten vragen of zelf minder verdienen.

Afhankelijk van de overheid

'Ik maak me soms wel zorgen dat ze niet aan de grensstreek denken', zegt Stuut. 'In den lande maakt het minder uit, want iedere supermarkt wordt duurder. Maar aan de grens met Duitsland ben ik afhankelijk van wat de overheid doet.'

Koffie, chips en melk

In de winkel van Stuut gaat de btw op zeker tachtig procent van zijn hele assortiment omhoog. 'Koffie, chips, frisdrank, melk, ga zo maar door', aldus de supermarkteigenaar.

Toch denkt hij er niet over om alles door te berekenen aan de klant, zegt hij. 'Dan gaat het ten koste van mijn marge. Maar ik verkoop liever in de massa.'

Tabak, benzine en tol

De ondernemers in de grensstreek hebben al vaker met veranderingen te maken gehad. 'De laatste tien jaar al', zegt Stuut.

'Door de accijns is tabak duurder geworden, benzine is ook duurder geworden en nu is het ook nog afwachten met de Duitse tolplannen. De grensstreek krijgt het steeds moeilijker.'