GHHC gevloerd door oud-speelster van Asperen

Ex-GHHC hockeyster Pam van Asperen deed haar oude ploeg zondag met Laren pijn. Het werd 4-1 in het voordeel van Laren en van Asperen scoorde twee keer. Bij rust was het 1-0.

Achterstand

Al snel in de wedstrijd kwamen de Groningse vrouwen op achterstand. In de vierde minuut werd van Asperen vrijgespeeld. Ze kon uithalen en verraste keepster Jantien Gunter in de lange hoek. GHHC knokte zich terug in de wedstrijd en dwong een aantal strafcorners af. Hieruit werd echter niet gescoord.

Overmacht

In de tweede helft werd de overmacht van Laren groter. Vlak na de onderbreking kreeg de thuisploeg een strafbal die werd benut door Lieke van Wijk. De gasten kwamen er niet meer aan te pas en kregen na een uur spelen de mooiste treffer van de middag om de oren.

Eer gered

Na een vloeiende aanval was het Pam van Asperen die de 3-0 op het scorebord schoot. Amelia Katerla redde vervolgens de Groningse eer door via een snelle uitbraak tegen te scoren. Maxime Kerstholt bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 4-1.

Hekkensluiter

GHHC is hekkensluiter in de hoofdklasse met één punt uit zes wedstrijden. Op vrijdag 13 oktober staat de bekerwedstrijd, uit tegen Pinoké, op het programma. Voor de competitie komt volgende week zondag Nijmegen op bezoek in Haren.

