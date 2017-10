N964 tussen A7 en Kloosterbrug bij Winschoten gaat twee weken lang dicht

De provinciale weg N964 is vanaf maandagochtend 06.00 uur afgesloten tussen de Kloosterbrug bij Winschoten en de aansluiting met de A7. De afsluiting geldt voor zowel auto's als fietsers en duurt twee weken.

Op maandag 23 oktober om 06.00 uur gaat de weg weer open. Het autoverkeer wordt met borden omgeleid via de A7, de Beertsterweg (rotonde Blauwe Roos) en de Oostelijke Rondweg N367.

Omleiding fietsers

Fietsers vanuit Scheemda in de richting Winschoten worden omgeleid via Heiligerlee. Fietsers uit de richting Midwolda via Noordereinde en de rotonde Blauwe Roos.

Groot onderhoud

De provincie laat groot onderhoud uitvoeren aan de weg en het naastgelegen fietspad. Er komt nieuw asfalt en de belijning wordt opnieuw aangebracht. Ook wordt de verkeersveiligheid op het fietspad vergroot.