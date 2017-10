Winschoter kerk stroomt vol voor regenboogviering

(Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Als opwarmertje van de Regenboogweek was in de Marktpleinkerk in Winschoten de regenboogviering. Een viering met als motto dat 'iedereen in vrijheid lief kan hebben', ongeacht de seksuele geaardheid.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

Volgens Marjet Bos van Roze 50+ Oldambt, een van de organisatoren, is een viering zoals in de kerk werd gehouden nog nodig anno 2017. 'Wij, lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, kunnen nog niet overal zichzelf zijn.' Vaker aandacht voor LHBT Om de LHBT'ers wel zichzelf te laten zijn is de regenboogviering in Winschoten gehouden. De viering is voor het eerst georganiseerd in de gemeente Oldambt. Toch denkt medeorganisator Willem Dresselhuys dat je niet alleen bij zo'n speciale bijeenkomst aandacht moet hebben voor de LHBT'ers. 'Dit is voor vanmiddag. Morgen moet je weer kijken wat de dag brengt. Ik denk dat je dit elk jaar moet doen, zoveel mogelijk. Je moet de boodschap door blijven geven.' Woensdag Coming Out Day Woensdag wordt tijdens de internationale Coming Out Day de Regenboogvlag gehesen op het gemeentehuis van Oldambt. Het is de eerste keer dat de gemeente Oldambt meedoet aan de Regenboogweek. Lees ook: - Regenboogweek Oldambt: 'Niet alle 50-plussers durven voor hun geaardheid uit te komen'