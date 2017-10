Pekelder windhondenclub bezorgd over lot honden in den vreemde

(Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Windhonden sprintten zondag over de renbaan in Oude Pekela. Hier worden zij goed verzorgd, in andere landen zijn de omstandigheden minder goed.

Clubkampioenschap De leden van de Pekelder Windhonden Ren Club hebben het gezellig tijdens het clubkampioenschap, maar staan wel stil bij het leven van windhonden elders op de wereld. Slechte omstandigheden De honden in Oude Pekela hebben niks te klagen, maar volgens Syta van Wieren, voorzitter van de club, is dat geen vanzelfsprekendheid voor deze dieren. 'Er gaan filmpjes over het internet waarbij een groep honden achter een trekhaak wordt gezet. Zij moeten dan kilometers lopen en de sterkste blijft over. Die is voor de jacht.'