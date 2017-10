Gestolen auto crasht na politieachtervolging: één gewonde

In Losdorp is een automobilist gewond geraakt nadat hij bij een achtervolging door de politie de controle verloor.

De chauffeur weigerde te stoppen voor de politie na waarschuwingen en ging er vandoor. De politie wilde de auto aan de kant zetten, omdat die eerder dit weekend gestolen was. Agenten herkenden de auto.

De man die reed en gewond raakte, is volgens de politie waarschijnlijk ook degene die de wagen stal.



Naar het ziekenhuis

De bestuurder was na de crash aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht met nekklachten.