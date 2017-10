'Toppertje' uit Oostwold gaat naar Abu Dhabi voor WK schilderen

Een bijzondere verjaardag voor Hans Huizinga uit Oostwold (Oldambt). Een dag nadat hij 22 is geworden, stapt hij dinsdag op het vliegtuig naar de Verenigde Arabische Emiraten. Hij vertegenwoordigt Nederland op het WK voor beroepen, op het onderdeel Schilderen en Decoreren.

'Best spannend', vertelt hij over zijn deelname aan de WorldSkills Abu Dhabi. 'Ik leef er al een half jaar naartoe. Ik heb er 400 trainingsuren in gestoken.'

WorldSkills

World Skills is, in de woorden van Huizinga 'een organisatie die ervoor zorgt dat alle toppertjes van mbo-vakken over de hele wereld daar naartoe gaan'.

En hij is dus een van die 'toppertjes'. Hij won het NK en kwalificeerde zich zo voor het WK. 'Ik ben gewoon onderhoudsschilder. Decoratief ben ik wel goed.'

Wat moet hij doen?

Wat wordt er van hem verwacht in Abu Dhabi? 'Je moet drie panelen bewerken. Eentje bestaat uit een deur, een kozijn en een stuk behang dat je moet plakken. Op de tweede moet je een tekening uitvergroten. Dat moet allemaal op de millimeter nauwkeurig. En die moet ingepenseeld worden. Bij het derde paneel is er een vlakverdeling, je krijgt daar te horen wat je precies moet doen. En je moet ook nog een vrije decoratieve techniek maken. Die heb ik zelf bedacht.'

'Schilderen is me met de paplepel ingegoten'

Ook de vader van Huizinga is schilder. 'Schilderen is me met de paplepel ingegoten. Je maakt van iets lelijks weer iets moois. Als je voor een woning staat en alles is groen en afgebladderd en een week of twee weken later is alles weer netjes... Mooi strak in de lak, alles glimt weer. Dat vind ik toch wel mooi.'

Lees ook:

- 's Werelds beste schilder komt misschien wel uit Oostwold