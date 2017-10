Rondje Groningen: Hoe kan je zo'n kans nou missen??

Elke doordeweekse dag zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland op rij in Rondje Groningen. Vandaag: het verhaal van de hooghoudende 4 Mijl-loper.

1) Poppema steelt show in China

RUG-bestuursvoorzitter Sibrand Poppema speelt een hoofdrol in de allereerste aflevering van Voice, een nieuw openbare lessprogramma van China Central Television. In elke aflevering wordt een beroemdheid uitgenodigd om over zijn verhalen en gevoelens te vertellen. De voorzitter, die graag met RUG wil uitbreiden naar het Chinese Yantai, is in beeld vanaf 11:25.

2) Blunder ex-jeugdspeler FC

Misschien had je hem al gezien op Dumpert of een van de talloze voetbalaccounts op Facebook, Twitter en Instagram: de misser van Dennis van Duinen uit Hoogezand, de linksback van de Harkemase Boys. Voor open doel presteert hij het afgelopen weekend om... nou ja, je ziet het vanaf 2:57.



De reacties op de misser lopen nogal uiteen. De Harkemase Boys vermanen iemand op Twitter al tot kalmeren . Van Duinen maakt er tegenover het Dagblad liever niet al te veel woorden aan vuil. 'Tja.'

3) Hooghoudend de 4 Mijl doen

Over baltalent gesproken: Stadjer Tom Vegter legde de 4 Mijl met een bal aan de voet af... hooghoudend!

4) Klassiekers kiek'n in Musselkanaal

Harry en Dexter gaan verschillende plekken af om er een impressie van te maken. Zondag vergaapten ze zich aan de klassieke auto's in Musselkanaal on Wheels.

5) VVD Midden-Groningen vlogt

De lokale verkiezingen komen eraan - en dat merk je. De VVD Midden-Groningen vlogt de frustratie van Dolf Vink, die het nu te moeilijk vindt het Unimog-evenement op zijn land te organiseren.

6) Geen nieuwe tjappies meer naar Pappie

'Fucking hard. Love you fucking guys'. Dat is vakjargon voor: Kraantje Pappie is blij dat zijn Nederlandse tour in het begin van volgend jaar is uitverkocht.

7) Wat een rust!

Anja houdt van Groningen, lijkt het. Helemaal geen files hier. Die trekker is dan geen probleem.

8) Sint in training met zijn pieten

Nog een weekje of zes en dan zetten Sinterklaas en zijn pieten weer voet aan wal in ons land. De Goedheiligman en zijn gevolg zijn reeds in training, weten ze in Veendam

9) Stuntpiloot mist stalen ros

Voor deze stapper in Groningen is het tijd om naar huis te gaan, maar haastige spoed is zelden goed.



10. Kinderburgermeester Javano: Niet meer roken!

Kinderburgemeester Javano van Groningen heeft het druk. Een week na zijn aanstelling deelde hij medailles uit op de 4 Mijl, nu kwam ie alweer in actie

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 2100 uur.