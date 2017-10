Sportdiscussie: 'We moeten echt trots zijn op een evenement als de 4 Mijl'

Hardloopwedstrijden zoals de 4 Mijl van Groningen hebben steeds meer concurrentie van wedstrijden in Oost-Europa. 'En daar wordt flink betaald. Je moet steeds creatiever zijn, met jonge, talentvolle atleten.'

Dat zegt Klaas Oudman in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord. Oudman is zelf wedstrijddirecteur van de Stadsloop in Appingedam. 'In Praag worden bijvoorbeeld grote wedstrijden georganiseerd. En niet één keer in het jaar, maar wel vier, vijf keer. En daar wordt flink betaald. Voor organisaties als de 4 Mijl en ook voor ons wordt het steeds lastiger.'

'Het heeft met geld te maken'

Ook RTV Noord-verslaggever Henk Elderman ziet die ontwikkeling. 'De écht grote namen ontbreken de laatste jaren. En dat heeft natuurlijk met geld te maken. Kipchoge, Bekele, Gebrselassie, die hebben we hier in het verleden allemaal gehad. Al zijn er nog steeds heel goede atleten hoor, ook bij de dames.'

Dat is overigens niet een probleem van de 4 Mijl alleen, vindt Jan Venhuizen. Hij is zelf atleet en zette zondag bij de wedstrijdlopers een tijd van 21.58 neer. 'In het verleden had je wel vijftien sterke lopers. Dat beperkt zich nu tot vijf toppers. Maar dat zie je ook bij andere evenementen.'

'De breedte neemt toe'

Oudman: 'De top neemt af en de breedte neemt toe. Maar ik denk ook niet dat het erg is. We moeten echt trots zijn op een evenement als de 4 Mijl in Groningen. De organisatie stond weer als een huis, ik heb ervan genoten. Een dikke pluim.'

